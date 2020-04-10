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    • Magazin
    • 10.04.2020 Gazete
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    'ten coronaya gönderme

    , yeni şarkısı '' ile gündemin nabzını tutuyor. Şarkının klibi ise Corona sebebiyle evden hiç çıkmayan şarkıcı ve yönetmen yan yana gelmeden online olarak hazırlandı.

    Coronaya gönderme
    , yeni şarkısı '' ile gündemin nabzını tutuyor. Şarkının klibi ise Corona sebebiyle evden hiç çıkmayan şarkıcı ve yönetmen yan yana gelmeden online olarak hazırlandı.

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