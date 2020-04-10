Edis, yeni şarkısı 'Perişanım' ile gündemin nabzını tutuyor. Şarkının klibi ise Corona sebebiyle evden hiç çıkmayan şarkıcı ve yönetmen yan yana gelmeden online olarak hazırlandı. Edis, yeni şarkısı 'Perişanım' ile gündemin nabzını tutuyor. Şarkının klibi ise Corona sebebiyle evden hiç çıkmayan şarkıcı ve yönetmen yan yana gelmeden online olarak hazırlandı.
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