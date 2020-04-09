TV 8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Survivor'da yaşananlar gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip ediliyor. Özellikle yarışmanın yayınlandığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Bu akşam yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi ise Aşkım Burçe Tunay oldu. Peki, Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? Aşkım Burçe Tunay nereli, kaç yaşında ve boyu kaç? İşte merak edilenler...

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 12.05.2000'de İstanbul'da doğdu. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadı. 2006 yılında ailesi ile birlikte Kayseri'ye taşındı. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladı. 2010 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a geri döndü. 2010'dan beri İstanbul'da yaşayan Aşkım Burçe Tunay, 2013 yılında milli takım sporcusu oldu. Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyundadır.