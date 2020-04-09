Pop müziğin ünlü ismi Derya Uluğ, paylaştığı bu karesiyle ablası Hülya Uluğ'nun yeni yaşını kutladı. Ünlü şarkıcıyla ablasının birbirlerine olan benzerliğini görenler, gözlerine inanamadı.
Pop müziğin ünlü ismi Derya Uluğ, paylaştığı bu karesiyle ablası Hülya Uluğ'nun yeni yaşını kutladı. Ünlü şarkıcıyla ablasının birbirlerine olan benzerliğini görenler, gözlerine inanamadı.
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