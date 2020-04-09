Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 09.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Pop müziğin ünlü ismi 'un ablasını görenler şoke oldu! Benzerlik şaşırttı

    Pop müziğin ünlü ismi , paylaştığı bu karesiyle ablası Hülya Uluğ'nun yeni yaşını kutladı. Ünlü şarkıcıyla ablasının birbirlerine olan benzerliğini görenler, gözlerine inanamadı.

    Kopya kardeş

    Pop müziğin ünlü ismi Derya Uluğ, paylaştığı bu karesiyle ablası Hülya Uluğ'nun yeni yaşını kutladı. Ünlü şarkıcıyla ablasının birbirlerine olan benzerliğini görenler, gözlerine inanamadı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Pop müziğin ünlü ismi Derya Uluğ'un ablasını görenler şoke oldu! Benzerlik şaşırttı
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri