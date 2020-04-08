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EDHO'nun 'Hızır'ı Kurtlar Vadisi'nin Süleyman 'Çakır'ı Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimi şaşırttı

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterine hayat veren günümüzde de atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' rolünü canlandıran ekranların sevilen ismi Oktay Kaynarca, başarılı oyunculuğu ile 7'den 70'e herkesin gönlüne fethetti. Oktay Kaynarca'nın yıllar öncesini ait o fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İşte Kurtlar Vadisi'nin 'Süleyman Çakır'ı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

08.04.2020 23:05 - Son Güncelleme: 08.04.2020 23:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





