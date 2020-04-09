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    • Magazin
    • 09.04.2020 Gazete
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    'nun eşi gönülleri fethetti

    Kendisi gibi oyuncu eşi ile mutlu bir evliliği olan , bir kez daha kalbinin güzelliğini gösterdi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde giymediği kıyafetlerini bağışladı. Kobal, bir internet sitesinden satılan kıyafetlerinin geliriyle 20 gencin ve otizmli çocuğun eğitimine destek oldu.

    Alkışlar Sinem’e

    Kendisi gibi oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, bir kez daha kalbinin güzelliğini gösterdi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde giymediği kıyafetlerini bağışladı.

    Kobal, bir internet sitesinden satılan kıyafetlerinin geliriyle 20 gencin ve otizmli çocuğun eğitimine destek oldu. Bu arada Kobal ile eşinin, bu zor dönemde birçok aileye de gıda yardımında bulunduğu öğrenildi.


    Evde kal' çağrılarına kulak veren çift, günlerdir Emirgan'daki evlerinde karantinada…

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