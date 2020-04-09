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    • Magazin
    • 09.04.2020 Gazete
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    Güzel mesaj

    Oyuncu , önceki gün evinden paylaştığı bu kareye şöyle yazdı: "Güneşi görünce biraz olsun moral oldu. Bugünleri hep birlikte atlatacağız." Güzel oyuncunun umut dolu mesajına takipçilerinden beğeni yağdı.

    Güzel mesaj
    Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün evinden paylaştığı bu kareye şöyle yazdı: "Güneşi görünce biraz olsun moral oldu. Bugünleri hep birlikte atlatacağız." Güzel oyuncunun umut dolu mesajına takipçilerinden beğeni yağdı.

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