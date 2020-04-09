Güzel mesaj

Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün evinden paylaştığı bu kareye şöyle yazdı: "Güneşi görünce biraz olsun moral oldu. Bugünleri hep birlikte atlatacağız." Güzel oyuncunun umut dolu mesajına takipçilerinden beğeni yağdı.
Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu,önceki gün evinden paylaştığı bukareye şöyle yazdı: "Güneşi görüncebiraz olsun moral oldu. Bugünlerihep birlikte atlatacağız." Güzeloyuncunun umut dolu mesajınatakipçilerinden beğeni yağdı.
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