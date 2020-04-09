Ev Yapımı oyuncuları kimdir? Ev Yapımı dizisi konusu nedir? TRT 1 ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi yayınlanacak. Oyuncuların evlerinde aileleriyle birlikte çektiği Ev Yapımı dizisi, karantina günlerinde yüzleri güldürecek. "Her şey bir süreliğine ev yapımıysa, neden diziler de ev yapımı olmasın?" düşüncesinden yola çıkarak yapılan dizi, aynı zamanda oyuncuların ev hallerini gösterecek.
EV YAPIMI OYUNCULARI VE KONUSU!
Rasim Öztekin'in sahnelerini eşi Esra Öztekin çekerken, Esra Öztekin'in sahnelerini eşi Rasim Öztekin çekti. Öztekin ailesi hem oyuncu, hem kameraman, hem ışıkçı hem de sesçi oldu.
İyi günde kötü günde birbirlerine destek olmaya söz vermiş eşler şimdi de set ekibi olarak aile içi dayanışmasını devam ettiriyor. İçlerinde bir oyuncuyla evli olup 3 çocuk yapan Şoray Uzun, en büyük set ekibine sahip. O evin başrolü de sevgili Elçin Şoray ve birbirinden yetenekli oğulları.
Yine bir oyuncu olan Nihan Durukan ile evli olan Necmi Yapıcı'nın oğlu Emre Yapıcı'nın da sinema televizyon öğrencisi ve ödüllü bir kısa filmci olması da bu eve büyük bir avantaj kazandırdı.
Seksenler dizisinin senaristlerinden biri olan Murat Aras'ın aynı zamanda tecrübeli bir yelken belgeselcisi olması; Ayşe Tolga, Aşkın Şenol, Zeki Yılmaz, Baran Karaoğlan, Aslı Pektaş gibi oyuncuların çok iyi içerikler üretiyor olması bu dizinin gerçekleşmesinde çok önemli bir etken oldu.
Bu işe ilk defa soyunanlar ise teknik ekibin yönlendirmesiyle birkaç gün içinde çok önemli mesafeler aldı. Berat Yenilmez'in eşi Seda Yenilmez artık bir yönetmen oldu.
Merakla beklenen "Ev Yapımı", bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de izleyicisi ile buluşacak.
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