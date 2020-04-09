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    • 09.04.2020 18:17
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    • 09.04.2020 18:17
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    9 Nisan TV’de bugün neler var? ? İşte; TRT 1, ATV, Kanal D, STAR TV, SHOW TV yayın akışı….

    TV’de bugün neler var? 9 Nisan ? TRT 1, ATV, Kanal D, STAR TV, SHOW TV yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Televizyon severler, bugün hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını merak ediyor. TRT 1 ekranlarında Ev Yapımı isimli yeni bir dizi başlarken, ATV’de ise Bir Zamanlar Çukurova yayınlanacak! Peki, TV’de bugün neler var? Yanıtı haberimizde…

    9 Nisan TV’de bugün neler var? Bugün hangi diziler var?

    Bugün hangi diziler var? 9 Nisan TV'de bugün neler var? TRT 1, ATV, Kanal D, STAR TV, SHOW TV yayın akışı televizyon izleyicilerinin merak konusu oldu. İzleyiciler, bu akşam nelerin yayınlanacağını merak ediyor. Dizi setlerinin durması sebebiyle dizilerin yeni bölümlerine ara verilmişti. Bu nedenle birçok televizyon kanalı yerli ve yabancı sinema filmi yayınlamayı tercih etmişti. İşte, TV'de bugün neler var sorusunun yanıtı!

    TV'DE BUGÜN NELER VAR? (9 NİSAN)

    ATV YAYIN AKIŞI

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Beni Bırakma

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Bir Zamanlar Çukurova

    00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    10:45 Kiralık Aşk

    13:30 Gerçeğin Peşinde

    16:45 Sevdim Seni Bir Kere (Yeni Bölüm)

    18:30 Star Ana Haber

    20:00 İşler Güçler (tekrar)

    23:30 Güzel Köylü

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    10:45 Aşk-ı Memnu

    12:30 Gelinim Mutfakta (yeni bölüm)

    16:15 Arka Sokaklar

    18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber

    20:00 Dudullu Postası

    21:45 Hayat Tamircisi

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    13:00 Kuaförğm Sensin(tekrar)

    16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Atla Gel Şaban

    21:45 Güldür Güldür (tekrar)

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    17:00 Türk Sineması "İnatçı"

    19:00 Ana Haber

    19:55 Doğrusu Ne?

    20:00 Ev Yapımı

    22:30 Uzaktan Erişim

    23:30 Benim Adım Melek

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    Haberler Magazin 9 Nisan TV’de bugün neler var? Bugün hangi diziler var? İşte; TRT 1, ATV, Kanal D, STAR TV, SHOW TV yayın akışı….
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