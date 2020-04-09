Bugün hangi diziler var? 9 Nisan TV'de bugün neler var? TRT 1, ATV, Kanal D, STAR TV, SHOW TV yayın akışı televizyon izleyicilerinin merak konusu oldu. İzleyiciler, bu akşam nelerin yayınlanacağını merak ediyor. Dizi setlerinin durması sebebiyle dizilerin yeni bölümlerine ara verilmişti. Bu nedenle birçok televizyon kanalı yerli ve yabancı sinema filmi yayınlamayı tercih etmişti. İşte, TV'de bugün neler var sorusunun yanıtı!
TV'DE BUGÜN NELER VAR? (9 NİSAN)
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
STAR TV YAYIN AKIŞI
10:45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere (Yeni Bölüm)
18:30 Star Ana Haber
20:00 İşler Güçler (tekrar)
23:30 Güzel Köylü
KANAL D YAYIN AKIŞI
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta (yeni bölüm)
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Dudullu Postası
21:45 Hayat Tamircisi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Kuaförğm Sensin(tekrar)
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban
21:45 Güldür Güldür (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Türk Sineması "İnatçı"
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ev Yapımı
22:30 Uzaktan Erişim
23:30 Benim Adım Melek
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