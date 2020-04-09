Bugün hangi diziler var? 9 Nisan TV'de bugün neler var? TRT 1, ATV, Kanal D, STAR TV, SHOW TV yayın akışı televizyon izleyicilerinin merak konusu oldu. İzleyiciler, bu akşam nelerin yayınlanacağını merak ediyor. Dizi setlerinin durması sebebiyle dizilerin yeni bölümlerine ara verilmişti. Bu nedenle birçok televizyon kanalı yerli ve yabancı sinema filmi yayınlamayı tercih etmişti. İşte, TV'de bugün neler var sorusunun yanıtı!

TV'DE BUGÜN NELER VAR? (9 NİSAN)

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru