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    • 09.04.2020 16:54
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    • 09.04.2020 16:54
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    kaç yılında ve nerede çekildi? kimler, konusu nedir?

    kaç yılında ve nerede çekildi? Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Atla Gel Şaban bu akşam saat 20.00'de televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Filmde mahalleliye olan borçlarından dolayı köşe bucak kaçmak zorunda kalan Niyazi'nin çevresindekilerin etkisiyle at yarışları oynamaya karar vermesinin hikayesi anlatılıyor. Peki, kimler? İşte Atla Gel Şaban konusu...

    Atla Gel Şaban kaç yılında ve nerede çekildi?

    Atla Gel Şaban kaç yılında ve nerede çekildi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranlarımızın başında her izlediğimizde bizi defalarca güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Atla Gel Şaban filmi bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen filmin başrollerini Kemal Sunal ve Nevra Serezli paylaşıyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Atla Gel Şaban filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Atla Gel Şaban filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...

    ATLA GEL ŞABAN KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

    Atla Gel Şaban, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1984 yapımı bir Türk filmidir. Atla Gel Şaban filmi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir.

    ATLA GEL ŞABAN OYUNCULARI

    Kemal Sunal - Niyazi
    Nevra Serezli - Zehra
    Dinçer Çekmez - Kazım
    Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
    Turgut Özatay - Davut
    Reha Yurdakul - Halim Bey
    Zihni Göktay - Halil
    Selahattin Fırat - Selahattin
    Renan Fosforoğlu - Kenan

    Mustafa Dik -Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı
    Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
    Yavuz Şeker - Minibüs Muavini
    Ünal Gürel - Kasap
    Nizam Ergüden - Yarışsever
    Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı
    Ahmet Turgutlu - Manav
    Yaşar Güner - Bakkal
    Ekrem Gökkaya - Kasetçi
    Cengiz Öktem - Davut'tan dayak yiyen adam

    ATLA GEL ŞABAN KONUSU

    Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir.

    Kazım, Niyazi'ye kendisi için at yarışı oynamasını ister bu sayede zaten zengin olan Kazım parasına para katacaktır. Kazım Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Niyazi git gide at yarışını tutturmaya yaklaşır bunun farkına varan Kazım, Niyazi'ye ilham gelmesi için tüm şartları sağlar.

    Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister onlar da temin edilmiştir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.

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