Atla Gel Şaban kaç yılında ve nerede çekildi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranlarımızın başında her izlediğimizde bizi defalarca güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Atla Gel Şaban filmi bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen filmin başrollerini Kemal Sunal ve Nevra Serezli paylaşıyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Atla Gel Şaban filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Atla Gel Şaban filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...
ATLA GEL ŞABAN KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Atla Gel Şaban, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1984 yapımı bir Türk filmidir. Atla Gel Şaban filmi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir.
ATLA GEL ŞABAN OYUNCULARI
Kemal Sunal - Niyazi
Nevra Serezli - Zehra
Dinçer Çekmez - Kazım
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Turgut Özatay - Davut
Reha Yurdakul - Halim Bey
Zihni Göktay - Halil
Selahattin Fırat - Selahattin
Renan Fosforoğlu - Kenan
Mustafa Dik -Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Yavuz Şeker - Minibüs Muavini
Ünal Gürel - Kasap
Nizam Ergüden - Yarışsever
Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı
Ahmet Turgutlu - Manav
Yaşar Güner - Bakkal
Ekrem Gökkaya - Kasetçi
Cengiz Öktem - Davut'tan dayak yiyen adam
ATLA GEL ŞABAN KONUSU
Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir.
Kazım, Niyazi'ye kendisi için at yarışı oynamasını ister bu sayede zaten zengin olan Kazım parasına para katacaktır. Kazım Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Niyazi git gide at yarışını tutturmaya yaklaşır bunun farkına varan Kazım, Niyazi'ye ilham gelmesi için tüm şartları sağlar.
Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister onlar da temin edilmiştir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.
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