Uğur Uyanık, 2 yaşındaki çocuk için neden eşi Yeter Uyanık'tan DNA testi istedi? Herkesi şoke edecek iddia! Konuşulmayanlar konuşulacak, son sözler stüdyoda söylenecek! Karı - Koca son kez kozlarını paylaşıyor! 3 aydır kayıp olan 20 yaşındaki Aleyna Göven nerede? Aleyna Göven, kadın ticareti yaptığı iddia edilen Tayfun Matzar'ın ağına mı düştü? Esra Erol'da canlı yayınına gelen ihbarlar şoke edecek! Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Hepsi ve daha fazlası içi 9 Nisan Atv Esra Erol canlı yayınını izleyebilir, gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

ESRA EROL'DA CANLI YAYININDA FUHUŞ ÇETESİ İDDİASI ŞOKE ETTİ!

Hanım Göven, 20 yaşındaki kızım Aleyna'nın bulunması için Atv'nin başarılı programı Esra Erol'daya katıldı. Kızının 3 aydır kayıp olduğunu anlatan anne, Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Hanım Göven kızının erkek arkadaşı olarak tanıştırdığı Tayfun Matzar'ın kadın ticareti ve zararı madde temin etme gibi suçlardan 5 ayrı sabıkası bulunduğunu öne sürdü. Daha önce de kızının evden kaçtığını Göven, Aleyna'ya defalarca telefon aldığını ancak telefonun her defasında ortadan kaybolduğunu söyledi. Kızının çalıştığı yeri kendisinden sakladığını belirten Hanım, Aleyna'nın sırtında sigara izleri ve morluklar gördüğünü belirtti. Kızının zorla tutulduğunu düşünen anne, polise suç duyurusunda da bulunduğunu da açıkladı.

"Tayfun Matzar kadın ticareti yapıyor!"

Hanım Göven'in yayına katılmasından sonra Esra Erol'da programına telefon yağdı. İsmini vermek istemeyen bir izleyici yayına bağlandı ve Tayfur Matzar'ın kadın ticareti yaptığını iddia etti. Tayfur Matzal'ın bir komşusu da bildiklerini anlattı ve iddiaları doğruladı. Aleyna Göven'in ev arkadaşı Ayşe Karabacak'ın dedesinin anlattıkları ise herkesi şok etti.

Yaşlı adam, Tayfun benim iki torunumu da kadın ticaretinde kullanıyor, dedi. Yayına Tayfun'un eski bir kız arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi de bağlandı ve kendisinin çıplak fotoğraflarını ailesine gösterilmekle tehdit edildiğini ifade etti.

9 YILLIK EVLİLİKTE İNANILMAZ İDDİALAR! UĞUR UYANIK VE EŞİ YETER UYANIK BİRBİRLERİNİ NEYLE SUÇLADI?

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Uğur Bey, "9 yıllık eşim Yeter, bir yaşındaki kızımızı da alıp Ercan Ediz'e kaçtı!" iddiasıyla başarılı televizyoncu Esra Erol'dan ve ekibinden yardım istedi. Eşi tarafından defalarca ihanete uğradığını öne süren Uğur Uyanık, bitmiş bir insanım desem yeridir, dedi. Üzüntüsünü dile getiren Uğur Bey: "Onu sevmek benim için ateşti, yanacağımı bile bile sevdim!"

"Çok hatalar yaptı ben affettim!"

Eşi Yeter Uyanık'ın evli olan Ercan Ediz ile kaçtığını belirten Uğur Bey daha önce de defalarca ihanete uğradığını söyledi. Eşinin hamileyken bile kendisini aldattığını öne süren Uyanık, çocuklarının velayetini alıp boşanmak istiyorum, dedi.

Yeter Uyanık'tan akılalmaz iddialar!

Uğur Bey'in kendisine şiddet uyguladığını belirten Yeter Uyanık, boşanmak için eşine 250.000 değerindeki evi verdiğini söyledi. Eşinin bu delilleri yok ettiğini anlatan Yeter Hanım, artık olayın yargı yoluyla çözüleceğini belirtti. Yeter Hanım, defalarca kadın sığınma evine gittiğini dile getirdi. Uyanık çifti canlı yayında karşılıklı suçlamalarda bulundu.