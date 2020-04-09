Hayat Tamircisi Hasan Kızıl kimdir? Hasan Kızıl kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Hasan Kızıl kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayat Tamircisi Hasan Kızıl kimdir? Kanal D ekranlarının yeni programı Hayat Tamircisi, farklı konsepti ve sunucusuyla dikkat çekti. Programda, en yakın dostlarımız olan hayvanlar tedavi edilecek. Programda, şu ana kadar 500'den fazla engelli canı yürütmeyi başaran Hasan Kızıl ve veteriner hekim Esra Şenol'un, hayvanları yeniden ayağa kaldırmak için verdiği mücadele izleyenleri etkileyecek. İşte, Hasan Kızıl hakkında merak edilenler…

HASAN KIZIL KİMDİR?

Hasan Kızıl 1995 yılında Mardin'de dünyaya geldi. Liseyi açık öğretimden tamamlayan Kızıl, lise döneminde görme engelli vatandaşlar için navigasyonlu baston projesiyle adından söz ettirmişti. Üniversite eğitimi almak isteyen Hasan Kızıl, geçtiğimiz yıl yapılan üniversite sınavına bir kediyi veterinere yetiştirdiği için girememişti.