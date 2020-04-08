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    • 08.04.2020 11:58
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    • 08.04.2020 11:58
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    Netflix yayın tarihi! ’e ne zaman gelecek?

    Netflix’e ne zaman gelecek? ekranlarına geliyor! Recep İvedik serisinin 6. ve son filmi izleyicisiyle buluşuyor. İzlenme rekorları kıran seride Recep İvedik karakteri yeni maceralarıyla sevenleriyle buluşacak. Peki, Recep İvedik 6 Netflix’e ne zaman gelecek? Recep İvedik 6 Netflix yayın tarihi merakla bekleniyor. Detaylar haberimizde…

    Recep İvedik 6 Netflix yayın tarihi! Recep İvedik 6 Netflix’e ne zaman gelecek?

    Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? 2019 yılında vizyona giren sevilen komedi filmi Recep İvedik 6, çevrimiçi yayın platformu Netflix'te yayınlanacak. Netflix kullanıcıları Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek sorularına yanıt aramaya başladı. Serinin son filminde, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediliyor. Bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

    RECEP İVEDİK 6 NETFLIX'E NE ZAMAN GELECEK?

    Recep İvedik'in 6. filmi 10 Nisan tarihinden itibaren Netflix platformundan izlenebilecek.

    RECEP İVEDİK 6 KONUSU!

    Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır.

    Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar.

    Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

    RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI

    Şahan Gökbakar
    Rolü : Recep Ivedik

    Nurullah Çelebi
    Rolü : Nurullah

    Somer Karvan
    Rolü : Tur Rehberi

    Furkan Bayraktar
    Rolü : Fazil

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