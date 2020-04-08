Resme olan merakıyla bilinen Bensu Soral, hobisini karantinada daha da ilerletti. Güzel oyuncu, eşi Hakan Baş'la yaşadığı evin duvarını tuvale çevirdi. Ortaya çıkan resmi, Baş paylaştı.
Resme olan merakıyla bilinen Bensu Soral, hobisini karantinada daha da ilerletti. Güzel oyuncu, eşi Hakan Baş'la yaşadığı evin duvarını tuvale çevirdi. Ortaya çıkan resmi, Baş paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.