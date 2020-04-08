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    • Magazin
    • 08.04.2020 Gazete
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    Resme olan merakıyla bilinen evin duvarını tuvale çevirdi

    Resme olan merakıyla bilinen , hobisini karantinada daha da ilerletti. Güzel oyuncu, eşi 'la yaşadığı evin duvarını tuvale çevirdi. Ortaya çıkan resmi, Baş paylaştı.

    Duvarı tuval yaptı

    Resme olan merakıyla bilinen , hobisini karantinada daha da ilerletti. Güzel oyuncu, eşi 'la yaşadığı evin duvarını tuvale çevirdi. Ortaya çıkan resmi, Baş paylaştı.

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