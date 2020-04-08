Nusret paket servise başladı! Paket fiyatları sosyal medyanın diline düştü

Ünlü etçi Nusret, İstanbul ve Ankara'da bir yemek siparişi sitesi üzerinden paket servisine başladı. Kuzu kafesin 600 TL, antrikotun kilosunun ise yaklaşık 950 TL olması, sosyal medyanın diline düştü.
Ünlü etçi Nusret, İstanbul ve Ankara'da bir yemek siparişi sitesi üzerinden paket servisine başladı. Kuzu kafesin 600 TL, antrikotun kilosunun ise yaklaşık 950 TL olması, sosyal medyanın diline düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.