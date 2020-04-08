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    • Magazin
    • 08.04.2020 Gazete
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    Nusret paket servise başladı! Paket fiyatları sosyal medyanın diline düştü

    Ünlü etçi Nusret, ve 'da bir yemek siparişi sitesi üzerinden paket servisine başladı. Kuzu kafesin 600 TL, antrikotun kilosunun ise yaklaşık 950 TL olması, sosyal medyanın diline düştü.

    Nusret paket oldu

    Ünlü etçi Nusret, İstanbul ve Ankara'da bir yemek siparişi sitesi üzerinden paket servisine başladı. Kuzu kafesin 600 TL, antrikotun kilosunun ise yaklaşık 950 TL olması, sosyal medyanın diline düştü.

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