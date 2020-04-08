Şarkıcı Cenk Eren, şu sözleriyle sağlık çalışanlarına destek verdi: "Bu günler geçince en az iki yoğun bakım hemşiresinin İstanbul'daki düğününde şarkı söyleyeceğim. Fırın ve bulaşık makineleri benden."
Şarkıcı Cenk Eren, şu sözleriyle sağlık çalışanlarına destek verdi: "Bu günler geçince en az iki yoğun bakım hemşiresinin İstanbul'daki düğününde şarkı söyleyeceğim. Fırın ve bulaşık makineleri benden."
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