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    • Magazin
    • 08.04.2020 Gazete
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    'den sağlık çalışanlarına destek

    Şarkıcı , şu sözleriyle sağlık çalışanlarına destek verdi: "Bu günler geçince en az iki yoğun bakım hemşiresinin İstanbul'daki düğününde şarkı söyleyeceğim. Fırın ve bulaşık makineleri benden."

    Cenk düğün paketı
    Şarkıcı , şu sözleriyle sağlık çalışanlarına destek verdi: "Bu günler geçince en az iki yoğun bakım hemşiresinin İstanbul'daki düğününde şarkı söyleyeceğim. Fırın ve bulaşık makineleri benden."

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