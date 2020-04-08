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    • Magazin
    • 08.04.2020 Gazete
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    'nün hayali vapur keyfi

    Günlerdir ailesiyle evinden çıkmayan popçu , karantina biter bitmez ilk işinin vapura binmek olacağını söyledi ve ekledi: "Ordan oraya gezeceğim simit ve çayla."

    Hayali vapur keyfi
    Günlerdir ailesiyle evinden çıkmayan popçu , karantina biter bitmez ilk işinin vapura binmek olacağını söyledi ve ekledi: "Ordan oraya gezeceğim simit ve çayla."

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