Günlerdir ailesiyle evinden çıkmayan popçu Bengü, karantina biter bitmez ilk işinin vapura binmek olacağını söyledi ve ekledi: 'Ordan oraya gezeceğim simit ve çayla.' Günlerdir ailesiyle evinden çıkmayan popçu Bengü, karantina biter bitmez ilk işinin vapura binmek olacağını söyledi ve ekledi: 'Ordan oraya gezeceğim simit ve çayla.'
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