Müzik kariyerine ara verip kozmetik sektörüne atılan Kendi, karantina günlerinde doğal yollarla güzelleşiyor. Genç şarkıcının olmazsa olmazı ise Hindistan cevizi yağı…
Saçı ve yüzü için de bu yağı kullanan Kendi'nin en hassas yer olan göz çevresi için önerdiği göz kremi ise şu: "3 kapsül E vitaminine 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyin."
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