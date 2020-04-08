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    • Magazin
    • 08.04.2020 Gazete
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    Kozmetik sektörüne atılan Kendi karantina günlerinde doğal yollarla güzelleşiyor

    Müzik kariyerine ara verip kozmetik sektörüne atılan Kendi, karantina günlerinde doğal yollarla güzelleşiyor. Genç şarkıcının olmazsa olmazı ise

    'Kendi'nize iyi bakın

    Müzik kariyerine ara verip kozmetik sektörüne atılan Kendi, karantina günlerinde doğal yollarla güzelleşiyor. Genç şarkıcının olmazsa olmazı ise

    Saçı ve yüzü için de bu yağı kullanan Kendi'nin en hassas yer olan göz çevresi için önerdiği göz kremi ise şu: "3 kapsül E vitaminine 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyin."

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