Moda tutkunları, dışarı çıkamayınca en güzel kıyafetleri dolapta kaldı. Ancak bu bile trend tutkunlarını durduramadı.
Dünyada yayılan yastıklı paylaşım akımına Türkiye'den katılan ilk isim de kuşkusuz Eda Taşpınar'dı….
Moda tutkunları, dışarı çıkamayınca en güzel kıyafetleri dolapta kaldı. Ancak bu bile trend tutkunlarını durduramadı.
Dünyada yayılan yastıklı paylaşım akımına Türkiye'den katılan ilk isim de kuşkusuz Eda Taşpınar'dı….
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