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    • Magazin
    • 08.04.2020 Gazete
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    da akımına katıldı

    Moda tutkunları, dışarı çıkamayınca en güzel kıyafetleri dolapta kaldı. Ancak bu bile trend tutkunlarını durduramadı. Dünyada yayılan akımına 'den katılan ilk isim de kuşkusuz 'dı….

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