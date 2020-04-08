Moda tutkunları, dışarı çıkamayınca en güzel kıyafetleri dolapta kaldı. Ancak bu bile trend tutkunlarını durduramadı.

Dünyada yayılan yastıklı paylaşım akımına Türkiye'den katılan ilk isim de kuşkusuz Eda Taşpınar'dı….