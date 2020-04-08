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    • Magazin
    • 08.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs nedeniyle ayrı düşen ile kanalında buluştu

    Coronavirüs nedeniyle ayrı düşen ile , geçtiğimiz akşam bir kanalında buluştu. Kendisi ’de, sevgilisi Atina’da olan yakışıklı oyuncu, ‘Mesafeler aşka engel değil’ dedi.

    Aşk mesafe tanımaz

    Burak Hakkı, Coronavirüs salgını nedeniyle annesi ve oğluyla bir süre önce Gelibolu'nun Güneyli Köyü'nde bulunan çiftliğine yerleşti. Çiftliğinde bahçe işleriyle uğraşan yakışıklı oyuncu, evlilik hazırlıkları yaptığı Yunan sevgilisi Hara Pappa'dan ise zorunlu olarak ayrıldı. Yunan model ile yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz akşam 'da yayın yapan Star TV'ye bağlandı.

    Canlı yayında buluşan aşıklar, duygusal anlar yaşadı. Hara Pappa'nın Yunanistan'da; kendisinin ise 'de bulunmasının aşklarına engel olamayacağını söyleyen Burak Hakkı, ekledi: "Coronavirüs, hepimize sınırların sevgiye engel olmadığını gösterdi. Şu anda dünyanın neresinde olursa olsun herkesin kalbi, bu salgının bitmesi için atıyor."


    Yunanistan'daki bir TV kanalındaki canlı yayına bağlanan çift, herkesin önünde bir kez daha aşklarını ilan etti.

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