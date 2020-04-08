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    • Magazin
    • 08.04.2020 Gazete
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    Başrolde suç! Oyuncu yasağı delip markete maskesiz girdi

    Oyuncu , önceki gün ‘sorumsuzluk’ filminin başrolündeydi. 29 yaşındaki oyuncu, yasağı delip markete maskesiz girdi. Gazetecileri görünce de panikledi!

    Başrolde suç!

    Tüm Türkiye, yetkililerin uyarılarına kulak asarken Bestemsu Özdemir, yasakları hiçe saydı. Önceki gün 'de bulunan bir markete giden 29 yaşındaki oyuncu, maskesini takmadan içeriye giriş yapıp "Pes" dedirtti.

    Hiçbir önlemi olmayarak kendisi ve başkalarının sağlığını hiçe sayan Bestemsu Özdemir, montu ile ağzını kapattı. Özdemir, gazetecileri fark edince de güvenlik görevlilerine maske ve eldiven sorarak durumu kurtarmaya çalıştı.


    Oyuncunun yaptığı gibi maskesiz markete girmesinin cezası 392 TL!

    AYDIN HAMZA

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