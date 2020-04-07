Survivor kim elendi, kim gitti sorusu akşam saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. TV 8 ekranlarında haftanın izleyicisiyle buluşan Survivor'da bugün eleme heyecanı yaşandı. Bu akşam programı ekranları başına takip edemeyen izleyiciler özellikle bu saatlerde Survivor'da kim elendi sorusu hakkında araştırma yapıyor. Survivor'da ilk eleme adayları pazar akşamı Ezgi ve Perviz olarak açıklandı. İşte adaya veda eden isim
7 NİSAN SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programında Survivor'da elenen isim Perviz olarak açıklandı.
SURVİVOR SMS OYLAMASI
Survivor SMS oylaması sonuçları belli oldu. Yarışmada Mert ve Ersin eleme potasına girdi. En az SMS oyunu alan Perviz yarışmaya adaya veda eden isim oldu.
GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Survivor'da geçen hafta yapılan SMS oylaması sonucunda en az oyu alan Burak Yurdugör adaya veda eden isim oldu.
31 MART SURVİVOR SMS SIRALAMASI
Survivor'da eleme potasında Yasin, Burak ve Yunus Emre vardı. SMS oylamasında en az oyu alan Burak oldu. Diğer yarışmacılar Burak'tan yüksek oy olarak adada kaldı.
PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?
5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.
2011 itibarilye "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden sporcu, evli ve 2 oğlu çocuk babası olmakla birlikte, genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i de boksta eğitmektedir.
SURVİVOR EZGİ KİMDİR?
Survivor yarışmacıları arasında yer alan Ezgi Hocaoğlu 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yapan Ezgi Hocaoğlu Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Hocaoğlu 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Ezgi, şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.
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