Kıyamet kopacak!

'Senin Umrunda mı?' gibi şarkılarıyla listelerde üst sıralara tırmanan Ali Irmak, yedi şarkılık bir albüm hazırladı. 'Koptu Kıyamet' albümü, dün Irmak Yapım etiketiyle yayınlandı. 'Senin Umrunda mı?' gibi şarkılarıyla listelerde üst sıralara tırmanan Ali Irmak, yedi şarkılık bir albüm hazırladı. 'Koptu Kıyamet' albümü, dün Irmak Yapım etiketiyle yayınlandı.
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