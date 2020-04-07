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    • Magazin
    • 07.04.2020 Gazete
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    köpeğini kucağına alınca kedisi kıskandı

    , önceki gün köpeğini kucağına alıp böyle poz verdi. Oyuncunun hemen yanındaki minik kedisinin onlara attığı kıskanç bakışlar ise yüzleri gülümsetti.

    Gözü onda kaldı

    , önceki gün köpeğini kucağına alıp böyle poz verdi. Oyuncunun hemen yanındaki minik kedisinin onlara attığı kıskanç bakışlar ise yüzleri gülümsetti.

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