Hande Soral, önceki gün köpeğini kucağına alıp böyle poz verdi. Oyuncunun hemen yanındaki minik kedisinin onlara attığı kıskanç bakışlar ise yüzleri gülümsetti.
Hande Soral, önceki gün köpeğini kucağına alıp böyle poz verdi. Oyuncunun hemen yanındaki minik kedisinin onlara attığı kıskanç bakışlar ise yüzleri gülümsetti.
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