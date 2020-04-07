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    • Magazin
    • 07.04.2020 Gazete
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    Çiçek gibi moral

    , önceki gün Bebek'te sevgilisi 'e ait araçtan inerken görüntülendi. Maskesini takıp önlemini alan Sükan'ın elindeki bir demet çiçek, "Bu zor günlerde aşkından romantik moral" dedirtti.

    Çiçek gibi moral

    Ece Sükan, önceki gün Bebek'te sevgilisi Uğur Güven'e ait araçtan inerken görüntülendi. Maskesini takıp önlemini alan Sükan'ın elindeki bir demet çiçek, "Bu zor günlerde aşkından romantik moral" dedirtti.

    Doğan SAVAŞ

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