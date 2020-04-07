Çiçek gibi moral

Ece Sükan, önceki gün Bebek'te sevgilisi Uğur Güven'e ait araçtan inerken görüntülendi. Maskesini takıp önlemini alan Sükan'ın elindeki bir demet çiçek, "Bu zor günlerde aşkından romantik moral" dedirtti.
Doğan SAVAŞ
Ece Sükan, önceki gün Bebek'te sevgilisi Uğur Güven'e ait araçtan inerken görüntülendi. Maskesini takıp önlemini alan Sükan'ın elindeki bir demet çiçek, "Bu zor günlerde aşkından romantik moral" dedirtti.
Doğan SAVAŞ
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