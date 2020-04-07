Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı Cem Bayer, Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Uğur, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Şu paylaşımı yaptı: "Pandemi bu kez ailemizden can aldı... Çocukluğumun kahramanı... Kıymetlim... Dünyanın en güzel insanı... Benim canım dayım Cem Bayer vefat etti... Maalesef yoğun bakımda, Covid 19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini... Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor... Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı diliyorum Allah'tan..."
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