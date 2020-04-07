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    • Magazin
    • 07.04.2020 Gazete
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    Oyuncu ’un acı günü! Dayısını Coronavirüs'ten kaybetti...

    Oyuncu 'un dayısı , Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Haberi hesabından duyuran Uğur, "Pandemi bu kez ailemizden can aldı... Çocukluğumun kahramanı... Kıymetlim... Dünyanın en güzel insanı... Benim canım dayım Cem Bayer vefat etti" açıklamasında bulundu.

    Deniz Uğur’un acı günü!
    Ünlü oyuncu 'un dayısı , Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Uğur, haberi hesabından duyurdu. Şu paylaşımı yaptı: "Pandemi bu kez ailemizden can aldı... Çocukluğumun kahramanı... Kıymetlim... Dünyanın en güzel insanı... Benim canım dayım Cem Bayer vefat etti... Maalesef yoğun bakımda, Covid 19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini... Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor... Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı diliyorum Allah'tan..."

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