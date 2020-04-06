Sefirin Kızı bu akşam var mı? Star TV yayın akışı 6 Nisan günü için sorgulanıyor. Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? Dizi severler bu akşam Sefirin Kızı'nın yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Virüs salgını nedeniyle hayatın birçok alanında olduğu gibi dizi çekimlerine de ara verilmişti. Çekimlere ara verilmesinin ardından bazı diziler de yayınlanmamaya başlandı. Peki, Pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı bu akşam var mı? İşte yanıtı!
SEFİRİN KIZI BU AKŞAM VAR MI?
Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Star TV yayın akışında Anne dizisinin tekrar bölümü yer alıyor. Anne dizisinin bitiminde Sefirin Kızı son bölümün tekrarı olacak.
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Gediz ile Sancar, Nare'yi eve gönderdikten sonra Akın'ı öldürmekten beter ederler. Müge ile Nare, Akın'ı merak edip onu görmeye gider. Menekşe'nin hamile olduğu ortaya çıkar ve Halise, onu eve getirir. Hala düşük tehlikesi yaşayan Menekşe'nin, hamile olduğunu öğrenen Sancar, ne yapacağını bilemez. Tam da o gün Nare ile kulübede buluşmak için sözleştikleri gün oraya gidemez. Nare, saatlerce Sancar'ı bekler. Ancak o gelmeyin geri döner.
Elvan'ın konuşmalarından Nare, oturdukları evin kirasının 3 bin değil 3 bin dolar olduğunu öğrenir ve evi boşaltıp başka bir eve yerleşir. Gediz, Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenince, Sancar'a Nare'nin başkasından öğrenmeden durumu onun anlatmasının iyi olacağını söyler. Sancar, Nare'nin yeni taşındığı evi bulup oraya gider. Nare'nin ona karşı yumuşadığını gören Sancar, durumu anlatmakta zorlansa da anlatır.
Menekşe ise, Halise'yi yanına çağırıp, annesinin de yanında kalmasını istediğini söyler. Halise ise boş oda olmadığını söyleyince Gülsin'in odasında kalabileceğini onunda müştemilatta bir oda bulabileceğini söyler. Loki, Menekşe'yi görmek için Necdet'i ikna edip onun yanına gider. Menekşe ve annesi Loki'yi görünce rahatsız olur. Onların konuşmalarını duyan Gülsin, Loki ile Menekşe arasında bir şey olduğunu anlar.
Dışarı çıkan Loki'nin yanına giden Gülsin, ona konakta çalışmak isteyip istemediğini sorar. Bu teklifi duyan Loki'nin gözleri parlar. Menekşe'nin hamileliğini duyan Nare, bir kez daha yıkılır. Sancar'ı elinden tutup kapının önüne götürür ve onun adını bir daha anmamak üzere Nasuh tövbesi eder.
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