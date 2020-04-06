SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gediz ile Sancar, Nare'yi eve gönderdikten sonra Akın'ı öldürmekten beter ederler. Müge ile Nare, Akın'ı merak edip onu görmeye gider. Menekşe'nin hamile olduğu ortaya çıkar ve Halise, onu eve getirir. Hala düşük tehlikesi yaşayan Menekşe'nin, hamile olduğunu öğrenen Sancar, ne yapacağını bilemez. Tam da o gün Nare ile kulübede buluşmak için sözleştikleri gün oraya gidemez. Nare, saatlerce Sancar'ı bekler. Ancak o gelmeyin geri döner.

Elvan'ın konuşmalarından Nare, oturdukları evin kirasının 3 bin değil 3 bin dolar olduğunu öğrenir ve evi boşaltıp başka bir eve yerleşir. Gediz, Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenince, Sancar'a Nare'nin başkasından öğrenmeden durumu onun anlatmasının iyi olacağını söyler. Sancar, Nare'nin yeni taşındığı evi bulup oraya gider. Nare'nin ona karşı yumuşadığını gören Sancar, durumu anlatmakta zorlansa da anlatır.