Bade İşçil'i çileden çıkaran olay! Paylaşımına destek yağdı 'Pes artık'

Tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler arasında maske ve eldiven kullanımı da var. Sağlık ve temizlik için kullanılan maske ve eldivenleri kullanım sonrası etrafa atanlar Bade İşçil'i çileden çıkarttı. 36 yaşındaki bir çocuk annesi ünlü oyuncunun paylaşımına destek yağdı.

'Pes artık' yorumuyla sosyal medyada sokaktaki çöp fotoğraflarını paylaşan Bade İşçil, temizlik yaparken kirliliğe sebep olmamak gerektiğini ifade etti. Bade İşçil'in paylaşımı sonrası sosyal medyadan sanatçıya destek yağdı.

BADE İŞÇİL KİMDİR?

Bade İşçil, 8 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Ailesi zamanında Bulgaristan ve Romanya taraflarından göç edip İstanbul'a gelmiş. 1999 da anne babası boşanmış. Annesi Kadriye Hanım'la abisi Nişantaşı'nda oturuyorlar. Cenevre Maratonu'nda 1600 kişi içinden 146'ncı oldu.

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. Barış Manço'nun cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'ün onu fark etmesiyle neredeyse beş yıllık bir ilişki de başlamış oldu.

Ekrana profesyonel olarak çıkışı Star'da yayınlanan Evlere Şenlik isimli programı sunarak oldu. Oyunculuğa geçişi ise yönetmen Andaç Haznedaroğlu sayesinde oldu, İlk dizisi "Gülpare" dizisidir. İpek Bilgin ve Ümit Çırak'dan oyunculuk dersleri aldı.

2007 yılında Cine5 kanalında yayınlanan "Metropol Cafe" isimli komedi dizisinde rol aldı.

2009-2011 yılları arasında Ay Yapım'ın "Ezel" dizisinde Şebnem Sertuna karakterini canlandırdı. Ezel bittikten sonra "Kuzey Güney" dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.

Moda ve Tasarım eğitimi alan Bade İşçil, ilerde tek amacının kendi adını taşıyan bir modaevi açıp, haute-couture elbiseler tasarlamak olduğunu söylüyor.