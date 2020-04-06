Çukur bugün neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanır? soruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur bugün yayınlanmadı. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler konu hakkında arama motorlarında araştırmalara başladı. Ayrıca 6 Nisan Show TV yayın akışında hangi yapımların yer aldığı da merak konusu oldu. İşte merak edilenler...
ÇUKUR BUGÜN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Çukur dizisine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş Show TV tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Show TV'den Çukur yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
6 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Yol Arkadaşım 'Türk Filmi'
22.30 Yol Arkadaşım 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.45 Cesur Adamlar 'Yabancı Film'
03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek.
Yamaç'ın planı işlemeye devam ederken Çağatay'ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali'nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek.
Celasun'un Karaca'yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak.
Çağatay'ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak.
Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet'in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
ÖNCEDEN PAZARTESİ GÜNLERİ HANGİ DİZİLER YAYINLANIYORDU?
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Show TV: Çukur
Star TV: Sefirin Kızı
TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm
Kanal D: Zalim İstanbul
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.