Çukur bugün neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanır? soruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur bugün yayınlanmadı. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler konu hakkında arama motorlarında araştırmalara başladı. Ayrıca 6 Nisan Show TV yayın akışında hangi yapımların yer aldığı da merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

ÇUKUR BUGÜN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukur dizisine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş Show TV tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Show TV'den Çukur yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.