Kuaförüm Sensin neden yok? SHOW TV yayın akışı Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman?

Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman? SHOW TV yayın akışı Kuaförüm Sensin neden yok? SHOW TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, yarışmacıların kuaförlük ve makyaj yeteneklerini sergilediği yarışma programı Kuaförüm Sensin henüz başlamadı. Bu nedenle yarışmanın takipçileri Kuaförüm Sensin neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı!

KUAFÖRÜM SENSİN NEDEN YOK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok programın yeni bölümüne ara verildi. Bu programlardan birisi de Kuaförüm Sensin oldu. Yarışmanın yeni bölümlerinin çekimi durduruldu.