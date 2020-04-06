Kuaförüm Sensin neden yok? SHOW TV yayın akışı Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman?

Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman? SHOW TV yayın akışı Kuaförüm Sensin neden yok? SHOW TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, yarışmacıların kuaförlük ve makyaj yeteneklerini sergilediği yarışma programı Kuaförüm Sensin henüz başlamadı. Bu nedenle yarışmanın takipçileri Kuaförüm Sensin neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı!
KUAFÖRÜM SENSİN NEDEN YOK?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok programın yeni bölümüne ara verildi. Bu programlardan birisi de Kuaförüm Sensin oldu. Yarışmanın yeni bölümlerinin çekimi durduruldu.
KUAFÖRÜM SENSİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yapım şirketinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yarışmanın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı belirsizliğini koruyor.
KUAFÖRÜM SENSİN JÜRİSİ KİM?
Kuaförüm Sensin'in son haftasında; Bilal ve Buse, Mustafa ve Tuna, Öncü ve Özlem son olarak da Emina ve Mira yarıştı. Yarışmanın jüri koltuğunda ise best of maratonu başladığından beri Adnan Serter, Sebile Ölmez ve Muammer Ketenci oturuyor.
KUAFÖRÜM SENSİN YARIŞMA FORMATI!
Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin'de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!
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