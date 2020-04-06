Doya Doya Moda neden yok? TV8 Doya Doya Moda yeni bölüm ne zaman?

DOYA DOYA MODA FORMATI NASIL OLDU?

Kemal Doğulu "Önümüzdeki hafta bir ilki gerçekleştiriyoruz." dedi. Önümüzdeki haftadan itibaren takım olarak yarışacaklar ve yeni bir yarışmacı katılacak. Bir grubun lideri Su diğer grubun lideri Emel olacak. Takımlar pazartesi günü belli olacak. 4'er kişi iki takım halinde yarışılacak. Takımın liderleri takımı yönlendirecek. O gün konseptinde giyinmeyecek. tV8 ekranlarında yayınlanan bölümleri ile binlerce kişiyi televizyon başına kilitleyen Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Nadire Arslan oldu.