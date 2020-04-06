Doya Doya Moda neden yok? TV8 Doya Doya Moda yeni bölüm ne zaman?

Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda yeni bölüm ne zaman? Hafta içi her gün TV8'de yayınlanan moda programının başlamaması nedeniyle, izleyiciler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Doya Doya Moda neden yok sorusuna yanıt aranıyor. Doya Doya Moda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı!
DOYA DOYA MODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TV8 yayın akışında yapılan değişikliğe göre Doya Doya Moda yeni bölüm saat 15:30'ta başlayacak.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Seray Sever
Uğurkan Erez
DOYA DOYA MODA FORMATI NASIL OLDU?
Kemal Doğulu "Önümüzdeki hafta bir ilki gerçekleştiriyoruz." dedi. Önümüzdeki haftadan itibaren takım olarak yarışacaklar ve yeni bir yarışmacı katılacak. Bir grubun lideri Su diğer grubun lideri Emel olacak. Takımlar pazartesi günü belli olacak. 4'er kişi iki takım halinde yarışılacak. Takımın liderleri takımı yönlendirecek. O gün konseptinde giyinmeyecek. tV8 ekranlarında yayınlanan bölümleri ile binlerce kişiyi televizyon başına kilitleyen Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Nadire Arslan oldu.
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