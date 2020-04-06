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    • 06.04.2020 13:40
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    • 06.04.2020 15:45
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    Instagram ? Instagram Whatsapp son dakika bağlantı sorunu!

    Instagram ? Instagram Whatsapp son dakika bağlantı sorunu yaşayanlar Instagram Whatsapp çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. Popüler sosyal medya uygulaması Instagram ile milyonlarca kişinin kullandığı mesajlaşma uygulaması Whatapp’a erişimde sorun yaşandığı bilgisi verildi. Peki, Instagram Whatsapp çöktü mü?

    Instagram Whatsapp çöktü mü? Instagram Whatsapp son dakika bağlantı sorunu!

    Instagram ? Instagram yaşayan kullanıcılar, uygulamaların çöküp çökmediğini merak ediyor. Instagram uygulaması sık sık çökmesiyle ve erişim sorunları yaşanmasıyla biliniyor. Görünüşe göre Whatsapp da bu furyaya katılmışa benziyor.

    INSTAGRAM WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

    Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram, Facebook ve WhatsApp'a Avrupa genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.

    INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

    Kullanıcılar sayfa yenileme ve hikaye görüntüleme sorun yaşadığını belirtiyor. Sorunun neden kaynaklandığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

    WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

    Whatsapp'ta bağlantı sorunu yaşanmaya devam ediyor.

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