Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV ekranlarında yayınlandığı günden heyecanla seyrediliyor. Dizinin son bölümünde heyecanlı anlar yaşanırken uzun süredir arası bozuk olan Tufan ve Hızır arasında özel bir anlaşma yapıldı. Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye aldı. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edildi. Bölümün ardından EDHO 163. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Bunu ihanet sayarım!"

Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır.