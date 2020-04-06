Bu hafta hangi diziler yok? Türkiye genelindeki bütün kanalların bir haftalık yayın akışları açıklandı. Kanallar 6-12 Nisan tarihleri arasında yayınlanmayacak dizileri tek tek duyurdu. Koronavirüs vakalarının ülkemizde görülmesiyle birlikte Türkiye genelinde tedbirler artırıldı ve bazı mekanların geçici bir süreliğine faaliyetlerini durdurması kararlaştırıldı. Bu kapsamda bu hafta bazı dizilerin ekranlara olmayacağı bilgisi paylaşıldı. Ekranları başında akşam saatlerinde yayınlanan dizileri takip eden izleyiciler hangi dizilerin yayınlanmayacağını araştırıyor. İşte bu hafta izleyici karşısına çıkmayacak diziler...

BU HAFTA HANGİ DİZİLER YOK?

PAZARTESİ

Çukur

Sefirin Kızı

Zalim İstanbul

SALI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Ramo

Tutunamayanlar