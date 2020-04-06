Bu hafta hangi diziler yok? Türkiye genelindeki bütün kanalların bir haftalık yayın akışları açıklandı. Kanallar 6-12 Nisan tarihleri arasında yayınlanmayacak dizileri tek tek duyurdu. Koronavirüs vakalarının ülkemizde görülmesiyle birlikte Türkiye genelinde tedbirler artırıldı ve bazı mekanların geçici bir süreliğine faaliyetlerini durdurması kararlaştırıldı. Bu kapsamda bu hafta bazı dizilerin ekranlara olmayacağı bilgisi paylaşıldı. Ekranları başında akşam saatlerinde yayınlanan dizileri takip eden izleyiciler hangi dizilerin yayınlanmayacağını araştırıyor. İşte bu hafta izleyici karşısına çıkmayacak diziler...
BU HAFTA HANGİ DİZİLER YOK?
PAZARTESİ
Çukur
Sefirin Kızı
Zalim İstanbul
SALI
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Ramo
Tutunamayanlar
ÇARŞAMBA
Doğduğun Ev Kaderindir
Kuruluş Osman
PERŞEMBE
-
CUMA
Arka Sokaklar
Babil
Hercai
CUMARTESİ
Hizmetçiler
Kuzey Yıldızı İlk Aşk
PAZAR
Gel Dese Aşk
Güvercin
Şampiyon
İŞTE HAFTALIK DİZİ PROGRAMLARI
Pazartesi
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Show TV: Çukur
Star TV: Sefirin Kızı
TRT 1: Ya İstiklal Ya Ölüm
Kanal D: Zalim İstanbul
Salı
ATV: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kanal D: Hekimoğlu:
Show TV: Ramo
TRT 1: Tutunamayanlar
Çarşamba
ATV: Kuruluş Osman
TRT 1: Benim Adım Melek
Tv8: Doğduğun Ev Kaderindir
Perşembe
ATV: Bir Zamanlar Çukurova
Cuma
ATV: Hercai
Kanal D: Arka Sokaklar
Star TV: Babil
TRT 1: Payitaht
Cumartesi
ATV: Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D: Hizmetçiler
Show TV: Kuzey Yıldızı
TRT 1: Kalk Gidelim
Pazar
ATV: Gel Dese Aşk
Star TV: Güvercin
TRT 1: Şampiyon
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