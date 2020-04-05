Karantina günleri, herkese yeni hobiler edindirdi. Popçu Buray da resim yapmaya merak sardı.

Evinin bir bölümünü stüdyoya çeviren sevilen şarkıcı, "Belki sanatın bu dalında da var olurum" diyerek ilk tablosunu paylaştı.

Şarkıcı Buray, kıvırcık saçları ve tablosunun başındaki tavrıyla bir dönemin efsane ressamı Bob Ross'a benzetildi.

Popçunun resim yaparkenki hali, Ross'un fenomen repliğini hatırlattı: "Buraya bir ağaç çizelim."