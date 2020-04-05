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    • Magazin
    • 05.04.2020 Gazete
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    Şarkıcı karantina günlerinde resime merak sardı

    Şarkıcı karantina günlerinde resime merak sardı. Tablosunu yaparken sosyal medyada paylaşım yapan Buray’ı hayranları, efsane ressam ’a benzetti.

    'Buray'a bir ağaç çizelim

    Karantina günleri, herkese yeni hobiler edindirdi. Popçu Buray da resim yapmaya merak sardı.

    Evinin bir bölümünü stüdyoya çeviren sevilen şarkıcı, "Belki sanatın bu dalında da var olurum" diyerek ilk tablosunu paylaştı.

    Şarkıcı , kıvırcık saçları ve tablosunun başındaki tavrıyla bir dönemin efsane ressamı Bob Ross'a benzetildi.

    Popçunun resim yaparkenki hali, Ross'un fenomen repliğini hatırlattı: "Buraya bir ağaç çizelim."

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