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    • Magazin
    • 05.04.2020 Gazete
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    Dünya coronavirüsle boğuşurken bronz kalma derdine düştü!

    Dünya Coronavirüs salgınıyla boğuşurken , bronz kalma derdine düştü. ’ın eski yıldızı Tosic’in şarkıcı eşi, evine 150 bin TL’ye solaryum makinesi aldı.

    Jelena gözünü kararttı

    Dış görüntüsüne verdiği önemle bilinen Jelena Karleusa, karantinadayken bile güzelliğinden ödün vermiyor. 'ın eski yıldızı Dusco Tosic ve iki kızıyla birlikte Sırbistan'daki evinden çıkmayan popçu, solaryum merkezine de gidemez oldu. Yaz-kış bronz teniyle dolaşan Jelena Karleusa, çözümü de evine solaryum makinesi almakta buldu.

    TEPKİLER YAĞDI
    41 yaşındaki güzel     şarkıcı, önceki gün evine aldığı solaryum makinesini de Instagram hesabından paylaşarak olay yarattı. Sadece bronz olmak uğruna yaklaşık 150 bin TL harcayan yengeye, Sırp hayranlarından da tepki yağdı. Dünyanın böylesine bir salgınla boğuştuğu dönemde sadece bronz kalabilmek için küçük bir serveti harcayan Karleusa, "Koyun can, kasap et derdinde" dedirtti.


    Tosic, eşi ve kızlarıyla birlikte 'daki evinde karantinada.

    Sırp şarkıcının, geçtiğimiz gün evine aldığı solaryum makinesinin fiyatı yaklaşık 150 bin TL…

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