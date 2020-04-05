Küçük şef iş başında

Oyuncu çift Beyza Şekerci ve Engin Hepileri'nin oğulları, karantina günlerinde mutfağa girdi. Bir buçuk yaşındaki sevimli Can'ın oyuncak merdanesini alıp hamur açması "Minik şef" dedirtti.
Oyuncu çift Beyza Şekerci ve Engin Hepileri'nin oğulları, karantina günlerinde mutfağa girdi. Bir buçuk yaşındaki sevimli Can'ın oyuncak merdanesini alıp hamur açması "Minik şef" dedirtti.
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