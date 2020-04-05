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    • Magazin
    • 05.04.2020 Gazete
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    Küçük şef iş başında

    Oyuncu çift ve 'nin oğulları, karantina günlerinde mutfağa girdi. Bir buçuk yaşındaki sevimli Can'ın oyuncak merdanesini alıp hamur açması "Minik şef" dedirtti.

    Küçük şef iş başında

    Oyuncu çift Beyza Şekerci ve Engin Hepileri'nin oğulları, karantina günlerinde mutfağa girdi. Bir buçuk yaşındaki sevimli Can'ın oyuncak merdanesini alıp hamur açması "Minik şef" dedirtti.

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