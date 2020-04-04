Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde farkındalık yaratmak için mavi kıyafetleriyle paylaşım yaptı. İki başarılı oyuncu da karantina biter bitmez de otizmli sevenleriyle bir araya gelmik için söz verdi.
Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde farkındalık yaratmak için mavi kıyafetleriyle paylaşım yaptı. İki başarılı oyuncu da karantina biter bitmez de otizmli sevenleriyle bir araya gelmik için söz verdi.
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