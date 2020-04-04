Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde farkındalık yaratmak için mavi kıyafetleriyle paylaşım yaptı. İki başarılı oyuncu da karantina biter bitmez de otizmli sevenleriyle bir araya gelmik için söz verdi.