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    • Magazin
    • 04.04.2020 Gazete
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    ve , Dünya Otizm Farkındalık Günü için mavi renk kıyafet giydi

    ve , 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde farkındalık yaratmak için mavi kıyafetleriyle paylaşım yaptı. İki başarılı oyuncu da karantina biter bitmez de otizmli sevenleriyle bir araya gelmik için söz verdi.

    Mavi destek

    ve , 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde farkındalık yaratmak için mavi kıyafetleriyle paylaşım yaptı. İki başarılı oyuncu da karantina biter bitmez de otizmli sevenleriyle bir araya gelmik için söz verdi.

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