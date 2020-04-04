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    • Magazin
    • 04.04.2020 Gazete
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    'tan 'e iltifat

    Mağazayı aratmayan gardrobuyla olay olan , önceki gün dünyaca ünlü tasarımcı 'a ait 4 bin 500 liralık elbiseyi giyip Instagram'da poz verdi. 4.3 milyon takipçisi olan fenomene elbisenin dünyaca ünlü tasarımcısı da kalpli yorumlar yaptı.

    Bir Danla iltifat

    Mağazayı aratmayan gardrobuyla olay olan Danla Bilic, önceki gün dünyaca ünlü tasarımcı Simon Porte Jacquemus'a ait 4 bin 500 liralık elbiseyi giyip Instagram'da poz verdi.

    4.3 milyon takipçisi olan fenomene elbisenin dünyaca ünlü tasarımcısı da kalpli yorumlar yaptı.


    Bilic, elbiseyi hayranı olduğu 'in üzerinde görüp aldı.

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