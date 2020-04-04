Mağazayı aratmayan gardrobuyla olay olan Danla Bilic, önceki gün dünyaca ünlü tasarımcı Simon Porte Jacquemus'a ait 4 bin 500 liralık elbiseyi giyip Instagram'da poz verdi.

4.3 milyon takipçisi olan fenomene elbisenin dünyaca ünlü tasarımcısı da kalpli yorumlar yaptı.



Bilic, elbiseyi hayranı olduğu Gigi Hadid'in üzerinde görüp aldı.