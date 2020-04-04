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    • Magazin
    • 04.04.2020 Gazete
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    Pop müziğin çılgın kızı , yine iş başında! O paylaşımıyla olay oldu

    Pop müziğin çılgın kızı , yine iş başında! 20 yaşındaki Tilki, dün Twittter’daki ‘Güzel olmak suçsa karakola gidip teslim olacağım’ sözüyle gündem oldu.

    Bir Tilki klasiği

    Sesi kadar marjinal tavrıyla da sürekli gündemde olan Aleyna Tilki, yine gündem olmayı bildi.

    Günlerdir evinde karantinada olan 20 yaşındaki popçu, önceki gün Twitter hesabından yazdığı şu cümleyle olay yarattı: "Güzel olmak suçsa karakola gidip teslim olacağım."

    Aleyna Tilki'nin paylaşımına takipçileri de kayıtsız kalmadı.

    Genç popçu için yapılan esprili yorumlar şöyle: "Şu kadar özgüven olsa dünyayı fethederdim", "Karantina süreci Aleyna'ya iyi gelmemiş", "Aleyna yine soyadının hakkını verip gündem olmayı başardı!"

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