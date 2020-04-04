Sesi kadar marjinal tavrıyla da sürekli gündemde olan Aleyna Tilki, yine gündem olmayı bildi.
Günlerdir evinde karantinada olan 20 yaşındaki popçu, önceki gün Twitter hesabından yazdığı şu cümleyle olay yarattı: "Güzel olmak suçsa karakola gidip teslim olacağım."
Aleyna Tilki'nin paylaşımına takipçileri de kayıtsız kalmadı.
Genç popçu için yapılan esprili yorumlar şöyle: "Şu kadar özgüven olsa dünyayı fethederdim", "Karantina süreci Aleyna'ya iyi gelmemiş", "Aleyna yine soyadının hakkını verip gündem olmayı başardı!"
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