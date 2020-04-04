Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta heyecan doruktaydı. Son sahnede Nasuh'a tuzak kuran Hızır ve dostları asıl tuzağın başka yerde olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Tipi, Behzat ve Haşmet'in olduğu eve saldırı düzenleyen Nasuh'un ekibi Ömür'ün vurulmasına neden oldu ve böylece İlyas Nasuh'un üzerine kurşun yağdırdı. Bölümün ardından EDHO 163. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Bunu ihanet sayarım!"

Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır.