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    • Magazin
    • 04.04.2020 Gazete
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    'nin kızı 'dan 'ABD' sorusuna güzel cevap

    'nin büyük kızı , önceki gün Instagram hesabından gelen soruları yanıtladı. 23 yaşındaki genç kız, 'ta dünyaya geldiği için çifte vatandaş olduğunu söyledi.

    Güzel cevap

    Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, önceki gün Instagram hesabından gelen soruları yanıtladı. 23 yaşındaki genç kız, Las Vegas'ta dünyaya geldiği için çifte vatandaş olduğunu söyledi.

    Eğitimi de 'ta tamamlayan Deren Talu, "Tekrar ABD'ye taşınmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır, çünkü Türkiye'yi çok seviyorum."

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