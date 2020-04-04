Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, önceki gün Instagram hesabından gelen soruları yanıtladı. 23 yaşındaki genç kız, Las Vegas'ta dünyaya geldiği için çifte vatandaş olduğunu söyledi.

Eğitimi de Los Angeles'ta tamamlayan Deren Talu, "Tekrar ABD'ye taşınmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır, çünkü Türkiye'yi çok seviyorum."