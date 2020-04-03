ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman' ekibi, memleket aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Dizinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ öncülüğünde çekilen videoda tüm ekip, Coronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde birlik mesajı verdi.
Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Didem Balçın ve Özge Törer gibi oyuncular, çektikleri videoda "Zorlukları hep birlikte aşarız, Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dedi. Oyuncuların çektikleri videoya Kuruluş Osman hayranlarından "Helal olsun sizlere" mesajları yağdı.
MEHMET BOZDAĞ: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Biz Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı gönülden destekliyoruz. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Şiarıyla bu zor dönemi tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla atlatacağımıza inancımız tamdır.
BURAK ÖZÇİVİT (OSMAN BEY): Haydİ Türkiyem; şimdi omuz omuza verme vakti. Biz Bize Yeteriz Türkiyem.
DİDEM BALÇIN (SELCAN HATUN): Corona ile savaştığımız bu süreçte hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Birlik olmanın ve dayanışmanın tam zamanı. Biz bize yeteriz.
SARUHAN HÜNEL ALİŞAR BEY: BU salgını hep beraber dayanışmayla yeneceğiz.
ÖZGE TÖRER (BALA HATUN): COVID-19'u ancak birlikte olursak yenebiliriz. Biz biz yeteriz Türkiye'm.
YURDAER OKUR (BALGAY): Birlikten kuvvet doğacak, kötü günler geride kalacak.
RAGIP SAVAŞ (DÜNDAR BEY): Zorlukları hep birlikte aşacağız. Biz Biz Bize Yeteriz Türkiyem.
Çarşamba kuralı bozulmadı. Kuruluş Osman, önceki akşam atv'de ekrana gelen bölümüyle Tüm Kişiler'de %17,16 izlenme oranı ve %30,66 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
DİZİ, AB kategorisinde %13,92 izlenme oranı ve %26,69 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %15,93 izlenme oranı ve %28,37 izlenme payı elde ederek günün en çok izlenen dizisi olmayı sürdürdü.
Kuruluş Osman, yoğun gündeme rağmen Twitter en çok konuşulanlar listesinde Türkiye'de gece boyu ikinci, dünyada ise beşinci sırada yer aldı.
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