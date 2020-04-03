ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman' ekibi, memleket aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Dizinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ öncülüğünde çekilen videoda tüm ekip, Coronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde birlik mesajı verdi.

Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Didem Balçın ve Özge Törer gibi oyuncular, çektikleri videoda "Zorlukları hep birlikte aşarız, Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dedi. Oyuncuların çektikleri videoya Kuruluş Osman hayranlarından "Helal olsun sizlere" mesajları yağdı.



MEHMET BOZDAĞ: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Biz Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı gönülden destekliyoruz. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Şiarıyla bu zor dönemi tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla atlatacağımıza inancımız tamdır.