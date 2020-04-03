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    • Magazin
    • 03.04.2020 Gazete
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    Katalog değil ev hali

    Güzel oyuncu , önceki gün evinin bahçesinden bu paylaşımı yaptı. Takipçilerini evde kalmaları için uyaran Şendil'in güzelliği, "Sanki evde değil moda çekiminde" yorumu yaptırdı.

    Katalog değil ev hali
    Güzel oyuncu , önceki gün evinin bahçesinden bu paylaşımı yaptı. Takipçilerini evde kalmaları için uyaran Şendil'in güzelliği, "Sanki evde değil moda çekiminde" yorumu yaptırdı.

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