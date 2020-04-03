Katalog değil ev hali

Güzel oyuncu Hatice Şendil, önceki gün evinin bahçesinden bu paylaşımı yaptı. Takipçilerini evde kalmaları için uyaran Şendil'in güzelliği, 'Sanki evde değil moda çekiminde' yorumu yaptırdı. Güzel oyuncu Hatice Şendil, önceki gün evinin bahçesinden bu paylaşımı yaptı. Takipçilerini evde kalmaları için uyaran Şendil'in güzelliği, 'Sanki evde değil moda çekiminde' yorumu yaptırdı.
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