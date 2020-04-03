Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    İpek’ten çifte şarkı

    'ten iki yeni şarkı geliyor. 'Bekleme Beni' ve 'Canım' adlı şarkıların söz müziği imzası taşırken aranjesi 'ye emanet.

    İpek’ten çifte şarkı
    Yaşar İpek'ten iki yeni şarkı geliyor. 'Bekleme Beni' ve 'Canım' adlı şarkıların söz müziği Sinan Akçıl imzası taşırken aranjesi Mustafa Ceceli'ye emanet.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin İpek’ten çifte şarkı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri