İpek’ten çifte şarkı

Yaşar İpek'ten iki yeni şarkı geliyor. 'Bekleme Beni' ve 'Canım' adlı şarkıların söz müziği Sinan Akçıl imzası taşırken aranjesi Mustafa Ceceli'ye emanet. Yaşar İpek'ten iki yeni şarkı geliyor. 'Bekleme Beni' ve 'Canım' adlı şarkıların söz müziği Sinan Akçıl imzası taşırken aranjesi Mustafa Ceceli'ye emanet.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.