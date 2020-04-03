3 Nisan Yemekteyiz kim kazandı? TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Yemekteyiz'de bugün haftanın final heyecanı yaşandı. İzleyiciler haftanın finalinde kimin birinci olduğu merak ediyor. Hafta içi her gün saat 16.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlarda olan programda yarışmacılar bu hafta yine birinci olmak için ter döktü. Peki, 3 Nisan Yemekteyiz kim kazandı? Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte puan durumu

3 NİSAN YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Yemekteyiz'de bu hafta 33 puanla Emrah bey haftanın birincisi olarak açıklandı.