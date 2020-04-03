3 Nisan Yemekteyiz kim kazandı? TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Yemekteyiz'de bugün haftanın final heyecanı yaşandı. İzleyiciler haftanın finalinde kimin birinci olduğu merak ediyor. Hafta içi her gün saat 16.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlarda olan programda yarışmacılar bu hafta yine birinci olmak için ter döktü. Peki, 3 Nisan Yemekteyiz kim kazandı? Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte puan durumu
3 NİSAN YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz'de bu hafta 33 puanla Emrah bey haftanın birincisi olarak açıklandı.
YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
Senem Yavuz
İbrahim Köksal
Şeyma Aktuna
Mehtap Gürlek Aydın
Emrah Saraç
YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU
Emrah Bey: 31 puan
Mehtap Hanım: 29 puan
Şeyma Hanım: 22 puan
Senem Hanım:18 puan
İbrahim Bey: 15 puan
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.