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    • 03.04.2020 19:58
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    • 03.04.2020 19:58
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    3 Nisan ? Bu hafta kim oldu? İşte puan durumu

    3 Nisan ? TV 8 ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkıyor. Özellikle bu saatlerde Yemekteyiz'de kazanan ismin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Yemekteyiz'de 30 Mart-3 Nisan haftasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki, Bu hafta kim oldu? İşte puan durumu

    3 Nisan Yemekteyiz kim kazandı?

    3 Nisan Yemekteyiz kim kazandı? TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Yemekteyiz'de bugün haftanın final heyecanı yaşandı. İzleyiciler haftanın finalinde kimin birinci olduğu merak ediyor. Hafta içi her gün saat 16.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlarda olan programda yarışmacılar bu hafta yine birinci olmak için ter döktü. Peki, 3 Nisan Yemekteyiz kim kazandı? Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte puan durumu

    3 NİSAN YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

    Yemekteyiz'de bu hafta 33 puanla Emrah bey haftanın birincisi olarak açıklandı.

    YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

    Senem Yavuz

    İbrahim Köksal

    Şeyma Aktuna

    Mehtap Gürlek Aydın

    Emrah Saraç

    YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

    Emrah Bey: 31 puan
    Mehtap Hanım: 29 puan
    Şeyma Hanım: 22 puan
    Senem Hanım:18 puan
    İbrahim Bey: 15 puan

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    Haberler Magazin 3 Nisan Yemekteyiz kim kazandı? Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte puan durumu
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