Hercai bu akşam var mı? Cuma akşamları izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Hercai dizisi bu akşam ATV yayın akışında yer almıyor. Dizinin bu hafta ATV yayın akışında yer almaması Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu hakkındaki araştırmaların artmasına neden oldu. İzleyiciler merakla bu soruya yanıt arıyor.

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hercai dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili yayıncı kuruluş ATV'den bir açıklama gelmedi. Hercai dizisinin yeni bölümü yerine Kardeş Payı 1. ve 2. bölümü izleyicisiyle buluşacak. ATV'den Hercai yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.