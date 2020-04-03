GEÇEN HAFTA KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Geçen haftanın en düşük puanını alarak elenen takım Emina, Mina ve Selver oldu. Ancak Best Of yarışmasında modelleri ile yeterin uyum sağlayamayan yarışmacılar için bir hafta daha şans verildi ve bu hafta elemenin yapılmayacağı açıklandı.