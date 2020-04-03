3 Nisan Kuaförüm Sensin kim elendi sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Final bölümünü ekranları başında takip edemeyen izleyiciler şu saatlerde elenen ve birinci olan isim hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 3 Nisan Kuaförüm Sensin kim elendi, kim kazandı? Kuaförüm Sensin birincisi hangi takım oldu? İşte kazanan takım...
3 NİSAN KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?
Kuaförüm Sensin'de bugün elenen takım 45 puanla EMİNA - MİRA - SELVER olarak açıklandı.
KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİSİ HANGİ TAKIM OLDU?
Kuaförüm Sensin'de bugün haftanın kazanan takımı 56 puanla BİLAL - BUSE - DİLEK oldu.
KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU
GEÇEN HAFTA KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?
Geçen haftanın en düşük puanını alarak elenen takım Emina, Mina ve Selver oldu. Ancak Best Of yarışmasında modelleri ile yeterin uyum sağlayamayan yarışmacılar için bir hafta daha şans verildi ve bu hafta elemenin yapılmayacağı açıklandı.
GEÇEN HAFTA KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Geçen haftanın en iyi takımı Mustafa, Tuna ve Su oldu ve 10 bin lira kazandılar.
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