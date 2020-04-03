Cansın Çekili kimdir? Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesaplayan genç ve güzel oyuncu Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında, nereli? Cansın Çekili hangi dizilerde oynadı? Son olarak Mucize Doktor dizisinde oynayan Cansın Çekili hastalık hakkında bilgiler verdi. "Öksürmekten mesela artık göğsüm ağrıyor, çok sevdiğim çikolatalardan asla tat alamıyorum" diyen Çekili hakkında merak edilenler…

CANSIN ÇEKİLİ'DEN AÇIKLAMA!

Cansın Çekili Instagram hesabının hikâye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var. Sıkılmaya hakkım yok, hakkımız yok. Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz."

"Öksürmekten mesela artık göğsüm ağrıyor, çok sevdiğim çikolatalardan asla tat alamıyorum. Her gün bilmem kaz kez sıktığım parfümlerimin hepsi çekmeceme kalktı çünkü kokusunu alamıyorum. Zaten aldığım dönemlerde de öksürtüyor yani bazen çok sevdiğiniz şeyler de size iyi gelmeyebiliyormuş bunu anladım. Sağlık diyorum çok önemli. Zaten önemsiyorduk bunu daha da önemsediğimizi anlamak için böyle yaşanmışlıklara ihtiyaç duymayalım.