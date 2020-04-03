Gülşen, müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu'nun yeni yaşını son dönemdeki yaşananlardan ötürü mütevazı bir şekilde kutladı. Güzel popçu, eşiyle bu karesini paylaştı.
Gülşen, müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu'nun yeni yaşını son dönemdeki yaşananlardan ötürü mütevazı bir şekilde kutladı. Güzel popçu, eşiyle bu karesini paylaştı.
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