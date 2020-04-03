Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'den eşi 'na doğum gününde mütevazı kutlama

    , müzisyen eşi 'nun yeni yaşını son dönemdeki yaşananlardan ötürü mütevazı bir şekilde kutladı. Güzel popçu, eşiyle bu karesini paylaştı.

    Mütevazı kutlama

    Gülşen, müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu'nun yeni yaşını son dönemdeki yaşananlardan ötürü mütevazı bir şekilde kutladı. Güzel popçu, eşiyle bu karesini paylaştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Gülşen'den eşi Ozan Çolakoğlu'na doğum gününde mütevazı kutlama
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri