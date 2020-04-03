Günlerdir sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evde olan Ezgi Mola, durumu fırsata çevirdi. Sempatik oyuncu; İngilizce kitaplar ve flütünü paylaşıp "Bu karantina en çok bana yarayacak, hissediyorum" diye yazdı.
Günlerdir sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evde olan Ezgi Mola, durumu fırsata çevirdi. Sempatik oyuncu; İngilizce kitaplar ve flütünü paylaşıp "Bu karantina en çok bana yarayacak, hissediyorum" diye yazdı.
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