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    • Magazin
    • 03.04.2020 Gazete
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    karantinayı fırsata çevirdi

    Günlerdir sevgilisi ile evde olan , durumu fırsata çevirdi. Sempatik oyuncu; İngilizce kitaplar ve flütünü paylaşıp "Bu karantina en çok bana yarayacak, hissediyorum" diye yazdı.

    Eğitime Mola yok

    Günlerdir sevgilisi ile evde olan , durumu fırsata çevirdi. Sempatik oyuncu; İngilizce kitaplar ve flütünü paylaşıp "Bu karantina en çok bana yarayacak, hissediyorum" diye yazdı.

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